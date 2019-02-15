Nefes kesen final GG'nin

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Derviş Mişon Kupası’nda erkekler şampiyonu belli oldu.

Erkekler finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Gençlik Gücü (GG) takımları karşı karşıya geldi. Nefes kesen finali 5’er dakikalık uzatmalar sonunda 33-32’lik skorla Gençlik Gücü kazandı.

İlk devrede GG takımı bir ara farkı 4 sayıya çıkartırken maçtan kopmayan UKÜ farklı 1 sayıya kadar indirdi ve maçın ilk devresi de 14-13 GG üstünlüğünde sona erdi.

İkinci devresi hayli çekişmeli ve heyecanlı bir tempoda geçen maçın normal süresinin son 10 saniyesine GG 28-27 önde girerken UKÜ takımı son topu akıllı kullanarak sayıya çevirdi ve skoru 28-28 yapıp maçı uzatmaya taşıdı. 5’er dakikalık uzatmalarda kazanan 33-32’lik skorla GG olurken finalin en skorer oyuncuları 11 sayı ile UKÜ’den Ahmet ve GG’den Özden oldu.

Maçlar sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ve hakemlere, kupa madalyaları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, merhum Derviş Mişon’un ailesi ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.