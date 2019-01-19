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Nadiri şampiyon hentbolcuları kutladı

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Nadiri şampiyon hentbolcuları kutladı
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Uluslararası KıbrısÜniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen üniversiteler arası hentbol müsabakalarında hem kadın hem de erkeklerde şampiyon olan UKÜ HentbolTakımı’nı kabul etti.  2018-2019 Üniversiteler arası spor oyunları kapsamında düzenlenen hentbol müsabakasında erkek hentbol takımı 3, kadın hentbol takımı ise 4. kez kupanın sahibi oldu.

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri makamında gerçekleştirilen kabulde, takım üyelerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Görüşme sonunda Prof Dr Nadiri, UKÜ Spor İşleri Müdürlüğü Spor Müdür Vekili Tarkan Kayaş ve şampiyon hentbolcular birlikte toplu fotoğraf çekilerek, günün anısı ölümsüzleştirildiler.

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