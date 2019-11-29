Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin

Hentbolda merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısında düzenlenen kupada final maçları dün akşam oynandı ve şampiyonlar belli oldu.

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Derviş Mişon Kupası dün oynanan final maçları ile sahiplerini buldu. Büyükler kategorisinde düzenlenen kupada kadınlardan Yakın Doğu Üniversitesi, erkeklerde ise Gençlik Gücü takımları şampiyon olmayı başardı.

CIU Arena’da gerçekleşen merhum milli hentbolcu “Derviş Mişon” kupası final gecesinde ilk maç kadınlarda oynandı.

Esentepe E.Y.A-Yakın Doğu Ü.: 26-32

Derviş Mişon Kupası kadınlar finalinde Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya geldi. İlk devresi Esentepe kızlarının 14-12 üstünlüğünde biten maçta Yakın Doğu kadınları maçın sonunda gülen taraf oldu. İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde geçiren Yakın Doğu maçı 32-26 kazanarak Derviş Mişon Kupası’nın sahibi oldu. Esentepe Efsane kızlarından Şirine Della 7 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, şampiyon YDÜ’de ise en skorer oyuncu 9 sayı ile oynayan Havva Bolat idi.

UKÜ-GG: 24-35

Derviş Mişon anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın erkekler finalinde Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Gençlik Gücü karşılaştı. Son lig şampiyonu GG’nin skor üstünlüğünde geçen mücadelede GG ilk devreyi 17-11 önde kapattı. İkinci devrede de skor üstünlüğünü elinde tutan GG maçı 35-24 kazanarak Derviş Mişon Kupası Erkekler şampiyonu olurken, UKÜ takımı ikincilik kupasını aldı.

Maçta UKÜ’den Berkman 11 sayı ile, GG’den Özden ise 10 sayı ile oynayarak takımların en skorer oyuncuları oldu.

Karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlara ödülleri merhum Derviş Mişon’un ailesi ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.