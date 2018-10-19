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Kulüplerden, Hentbol Federasyonu yönetimine destek

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Hentbol Ligleri’nde faaliyet gösteren 8 kulüp, sosyal medya üzerinden suçlamaların yapıldığı Hentbol Federasyonu yönetimine destek belirtti

Kulüplerden, Hentbol Federasyonu yönetimine destek
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Hentbol Ligleri’nde faaliyet gösteren kulüpler, DİGEM, DAÜ, Gençlik Gücü, MGA, Serdarlı, UKÜ, YDÜ, Yükseliş SK, Hentbol Federasyonu yönetimine destek belirtti.

Söz konusu kulüpler tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Biz Hentbol sevdalısı kulübler, birkaç gündür sosyal medya üzerinden bir kulüp idarecisinin yapmış olduğu camiamıza yakışık kalmayan, hentbolumuza zarar veren, yalan yanlış ve haksız yere federasyon başkanımızı, genel sekreteri, yöneticileri ve hakemlerimizi hedef alan açıklamaları üzüntü ile takip etmekteyiz.

Spor toplumsal hayatın bir parçası olduğu için etik değerlere bağlı bir toplum yaratmanın en kolay yolu, sporu etik ilkelerle yapılan ve yaşanan bir oyun haline getirmekten geçmektedir. Çünkü spor ve içerdiği kurallar evrenseldir. O halde sporda etik değerlerin yerleşmesinin tüm dünya toplumlarının sosyal ve kültürel yaşamlarını olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Sporda etik değerleri yerleştirebilmenin en önemli şartı da mesleki etik ilkeleri özümsemiş benimsemiş ve davranış haline getirmiş spor yöneticilerinin bulunmasıdır. Amacımız sahaların şiddetten arındırılması, çocuklarımızın sağlık ortamda spor yapabilmesidir. Çıkarlar uğruna hentbolumuza zarar verecek herkesin karşısında duracağımızında bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda yönetime geldikleri günden itibaren, hentbolun gelişmesi için ailelerinden fedekarlık göstererek canla başla çalışan özellikle federasyon başkanı Bahadır Ayhan’a, genel sekreterimiz Ediz Arıkan’a, federasyonumuz yöneticilerine ve hakemlerimize duruşları için teşekkür eder, desteklerimizi bildiririz.”

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