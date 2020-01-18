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KTSYD Kupası YDÜ'nün

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Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası sahiplerini bulurken, erkeklerde UKÜ'yü mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kupanın sahibi oldu

KTSYD Kupası YDÜ'nün

Hakemler: Mehmet Ünalmış, Erdal Şamil.

YDÜ: Tolga, Hakan, Berkem, Arda Kahraman, Buğra, Çağay, Özgür, Ömer, Arda Kansu, Doğukan, Selami, Cemil, Murat, Serkan, Mert Göksu, Mert Makasoğlu.

UKÜ: Doğuş, Görkem, Alp, Tuğberk, Batuhan, Berkman, Muhammet, Fethi, Emre, Hamza, Murat, Mert, Tansu, Sait, Kanı, Harun.

Hentbol Federasyonu’nun Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde düzenlediği kupa maçları tamamlandı. KTSYD Hentbol Kupası erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi'nin oldu.

KTSYD Kupası Erkekler final maçı nefes kesti. Çok kalabalık hentbol sever önünde oynanan final maçını UKÜ erkekleri uzun süre önde sürdürdü. UKÜ kalecisi Tansu’nun başarılı kurtarışları ile alkış aldığı final gecesinde YDÜ erkekleri maçın son bölümünde skor üstünlüğünü ele geçirdi ve bunu da maç sonuna taşıdı. İlk devresi 13-10 UKÜ üstünlüğünde biten maçı YDÜ erkekleri 27-24 kazanırken turnuvanın şampiyonu oldu. Erkekler finalinin en skorer oyuncusu 11 sayı atan YDÜ oyuncusu Serkan olurken, UKÜ’den Berkam 8 sayı attı.

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