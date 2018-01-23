“Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol olsun” sloganıyla ikincisi düzenlenecek KTSYD Hentbol Kupası’nda kuralar çekildi

Hentbolda, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nın bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen kupa bu yıl “Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol olsun” sloganı ile gerçekleştirilecek. Büyük erkekler ve kadınlar ligleri öncesi önemli bir hazırlık turnuvası olan 2. KTSYD Hentbol Kupası’nın basın toplantısı Dernek Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilecek olan kupada ilk karşılaşmalar 30 Ocak 2018 Salı günü oynanacak.

Kupa ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında ilk olarak KTSYD Başkanı Çelen Oben konuşarak kupanın ikinci kez oynanacağını belirtti. “Göreve geldiğimizde sadece futbola değil, tüm branşlara destek vereceğimizi söylemiştik” diyerek sözlerine başlayan Oben, “Basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi branşlara destek verdik. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor olmak bizi sevindiriyor” dedi. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile güzel bir işbirliği içerisinde olduklarını belirten Oben, “Uğraşımız, ülke sporunun bir adım daha ileriye gitmesi. Hem Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na, hem de KKTC Hentbol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Mustafa Akyön yaptığı konuşmada bu yıl kupanın ikinci kez düzenleneceğini belirterek kendilerine bu imkanın tanınmasından dolayı teşekkür etti. “Her zaman söylediğimiz gibi sizleri maç yaptırmaktan usandıracağız” diyen Akyön, “Amacımız gençliğimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvada ne kadar büyük bir aile olduğumuzu göstermiştik. Bu yıl da çok güzel bir mesaj veriyoruz. ‘Bağımlılığımız spor, tutkumuz hentbol olsun’ sloganı ile yola çıkıyoruz” dedi. Spor yazarlarının sadece futbolla ilgilenmediklerini gösterdiğini belirten Akyön, tüm takımlara başarılar diledi.

Başbakanlık, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada bu tür organizasyonlarda önemli olan kardeşlik, dostluk duygusunu pekiştirmek olduğunu ifade etti. Komisyon olarak ülkemizde çok büyük bir yüklerinin olduğunu söyleyen Karaokçu, ülkede uyuşturucu kullanımının ilkokullara kadar düştüğünü belirterek “Bu soruna kimsenin göz yumma lüksü yok dedik. Herkesin birlikteliğini sağlamalıyız. KTSYD bu çağrımıza olumlu yanıt verdi. Amaç gençlerimizi spora, kültüre ve sanata çekmek. Böyle onları kötülüklerden uzak tutarız” dedi. Görevde kaldıkları sürece bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Karaokçu, tüm takımlara başarılar diledi.

İLK MAÇLAR 30 OCAK’TA

Konuşmaların ardından KTSYD Hentbol Kupası’nın kura çekimi gerçekleştirildi. Kadınlarda ve erkeklerde 6’şar takımın yer alacağı turnuvada eşleşmeler şu şekilde:

30 Ocak Salı

CIU Arena: YDÜ – Şahlan (B. Kadın – 18.00)

CIU Arena: Esentepe Yetenek Avcıları – DAÜ (B. Kadın – 19.30)

31 Ocak Çarşamba

CIU Arena: G.Gücü – Yükseliş (B. Erkek – 18.00)

CIU Arena: DAÜ – UKÜ (B. Erkek 19.30)

1 Şubat Perşembe

Atatürk Spor Salonu: UKÜ / Esentepe Yet. Av. – DAÜ galibi (B.Kadın Yarı Final – 18.00)

Atatürk Spor Salonu: DİGEM / YDÜ – Şahlan galibi (B.Kadın Yarı Final - 19.30)

3 Şubat Cumartesi

CIU Arena: YDÜ / DAÜ – UKÜ galibi (B. Erkek Yarı Final – 17.00)

CIU Arena: MGA / G.Gücü – Yükseliş (B. Erkek Yarı Final – 18.30)

5 Şubat Pazartesi

Atatürk Spor Salonu: Erkekler Finali (18.00)

Atatürk Spor Salonu: Kadınlar Finali (19.30)



