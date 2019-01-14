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KTSYD Hentbol Kupası başladı

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KTSYD Hentbol Kupası dün akşam oynanan erkekler maçlarıyla start aldı

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KTSYD Hentbol Kupası başladı
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KKTC Hentbol Federasyonu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası dün akşam (Pazartesi) başladı.

Maçlarda Türkiye’nin EHF kokartlı hakemleri ile ülkemiz hakemleri birlikte görev aldı.

İlk maç UKÜ’nün

UKÜ Arena’da Telsim’in katkılarıyla oynanan KTSYD Hentbol Kupası’nda erkeklerde ilk maçta UKÜ ile YDÜ karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Uluslararassı Kıbrıs Üniversitesi oldu ve ilk devreyi de 20-14 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da UKÜ’nün üstünlüğü sürdü ve maçtan 36-24 galip ayrılarak yarı finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin rakibi oldu.

İkinci maç Yükseliş’in

Gecenin ikinci maçı ise MGA ile Yükseliş arasında oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Yükseliş çekişmeli geçen maçın ilk yarısını 9-7 öde tamamladı.

İkinci devrede Yükseliş’in maçtaki üstünlüğü devam etti ve karşılaşmadan 23-20 üstün ayrılarak yarı finalde Gençlik Gücü’nün rakibi oldu.

Kadınlarda yarı final bugece

Kupada bugece Kadınlar yarı final maçında saat 18.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi finale çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Bugün

KTSYD Kupası Büyük Kadın yarı final:

Saat 18.00: DAÜ - YDÜ

Yarın

KTSYD Kupası Büyük Erkek yarı final:

Saat 18.00: DAÜ - UKÜ

Saat 19.45: GG –Yükseliş

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