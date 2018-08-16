Kolozali anısına oynayacaklar

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, gençleri spora yönlendirmek ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalık seviyesini yükseltmek amacıyla, Gönyeli Yükseliş Kulübü ile “Gönyeli Plaj Hentbol Turnuvası” düzenliyor.

Hayatını kaybeden kulübün eski kurucularından “Kezban Bürüncük Kolozali” anısına düzenlenecek olan turnuvayla ilgili basın toplantısı bugün saat 10.00’da Spor Yazarları Derneği Salonu’nda gerçekleştirilecek.

YENİ BOĞAZİÇİ’NDE PLAJ HENTBOLU ZAMANI

Öte yandan Hentbol Federasyonu sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasını hafta sonu gerçekleştiriyor. Olağanüstü genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Bahadır Ayhan ve ekibi ilk yaz organizasyonunu Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde düzenliyor. 10.Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında gerçekleşecek plaj hentbolu turnuvası 18-19 Ağustos tarihlerinde Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda yer alacak.

Para ödüllü turnuva

Sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasında toplam 3000 TL para ödülü verilecek. Yıldızlar ve Büyükler olmak üzere 2 kategoride gerçekleşecek turnuvada yıldız erkek, yıldız bayan, büyük erkek ve büyük bayan şampiyonu gelecek takımlara para ödülü takdim edilecek.

Turnuvanın yıldız bayan şampiyonuna 500 TL, yıldız erkek şampiyonuna 500 TL olmak üzere yıldızlar kategorisinde toplam 1000 TL para ödülü verilecek.

Büyükler kategorisinde ise ödül iki katı olacak. Büyük bayanlar şampiyonuna 1000 TL, büyük erkekler şampiyonuna 1000 TL para ödülü dağıtılacak turnuva için kayıtlar dün akşam (16 Ağustos saat 17.00) tamamlandı.

Oyun kuralları

KKTC Hentbol Federasyonu turnuva kuralları ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, turnuvada takım kadroları en az 6 (altı) en çok 8 (sekiz) kişiden oluşacak. Maçlar yarı finale kadar iki devre halinde 7’şer dakika, yarı final ve final maçları 10’ar dakika 2 devre halinde oynanacak.

Turnuvanın yıldızlar kategorisinde oynama yaşı 2001 ve sonrası doğumlu olabilecek.