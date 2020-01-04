Kızların şampiyonu UKÜ

Hentbol liglerinde U16 kategorisinde kızlarda Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyon oldu. Kızlar finalinde en skorer isim UKÜ’den Mercan Atay oldu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen ve Yaşama Sporla Bağlan ismi ile gerçekleşen hentbol liglerinde U16 kategorisinde kızlarda Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 liglerinin son maçlarında önce kızlar üçüncülük mücadelesi izlendi. U16 kızlar üçüncülük maçında DİGEM ile Şahlanspor karşı karşıya geldi. DİGEM kızlarının üstünlüğünde geçen mücadeleyi 18-4’lük skorla kazanan DİGEM üçüncülüğü elde ederken, maçın en skorer ismi 12 sayıya imza atan Lütfiye Demir oldu.

Hentbol U16 Liglerinde günün ilk final mücadelesi kızlarda gerçekleştirilirken şampiyon Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U16 Kızlar Ligi finalinde UKÜ ile YDÜ takımları baştan sonra kıyasıya mücadele etti. İlk devresi 8-7 YDÜ üstünlüğünde biten maçta, UKÜ kızları ikinci devrede 4 sayılık farkla rakibine üstünlük kurup mücadeleyi 21-18 kazanıp lig şampiyonluğunu ilan etti. Kızlar finalinde en skorer isim UKÜ’den 10 sayı ile oynayan Mercan Atay oldu.