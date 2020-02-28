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Kızların şampiyonu LTL

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Kızların şampiyonu LTL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liseler arası hentbol birinciliği dün tamamlanırken, genç kızlarda Lefkoşa Türk Lisesi şampiyon oldu.

Basketbol kızlar birinciliğinde Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan üçüncülük maçında Anafartalar Lisesi, Atatürk Meslek Lisesini 28-27 mağlup ederek üçüncü olurken, Atatürk Meslek Lisesi dördüncü oldu.

UKÜ Spor Salonunda oynanan final maçında Haydarpaşa Ticaret Lisesini 37-22 mağlup eden Lefkoşa Türk Lisesi şampiyon oldu. Haydarpaşa Ticaret Lisesi ise ikinciliği elde etti.

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