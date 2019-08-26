Kayıtlar 30 Ağustos'ta başlayacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu-Yükseliş Hentbol Kulübü 2. Plaj Hentbol Turnuvası 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü tarafından organize edilen 2. Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Turnuvası (31 Ağustos -1 Eylül 2019) büyükler ve gençler kategorisinde Gönyeli'de Yükseliş tesislerinde yapılacak.

Büyükler kategorisinde yaş sınırı olmayacak. Gençler kategorisi 2000, 2001, 2002 ve üzeri olacak. Gençler kategorisinde katılım ücreti alınmayacak. Sadece Büyükler kategorisinde katılacak takımlardan 250 TL katılım ücreti alınacak. Büyükler kategorisi para ödüllü olacak.

Kayıtların 30 Ağustos saat 16 : 00'ya kadar alınacağı turnuva, anı turnuvası olduğundan turnuvada verilecek olan formalar giyilecek.