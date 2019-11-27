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Kadınlarda finalistler belirlendi

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Kadınlarda finalistler belirlendi

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Derviş Mişon Anı Turnuvasında kadınlarda finalistler belli oldu. CIU Arena’daki finale kalabilme mücadelesinde gecenin kazananları Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ve Yakın Doğu Üniversitesi kızları olarak finale yükseldiler. Final Cuma akşamı saat 18:00’de başlayacak. Esentepe Efsane Yetenek Avcıları, UKÜ’yü 28-25 mağlup ederken, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşmasında YDÜ maçı 34-24 kazandı.

Turnuvada CIU Arena bugün erkekler yarı final maçlarında saat 18.00’de UKÜ-YDÜ, saat 19.45’te GG-Yükseliş karşılaşacak.

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