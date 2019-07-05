Kadın hentbol takımları UKÜ’nün gururu

UKÜ Kadın Hentbol Takımları 2018-19 sezonunu başarılı bir şekilde tamamlarken, takımsal ve bireysel olarak birçok kupalar kazandılar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Hentbol Takımları 2018-19 sezonuna rüya takım olarak damgasını vurdu.

UKÜ Kadın Hentbol takımının başarılarla dolu geçen 2018-19 sezonunda; U15 şampiyonu, U17 Şampiyonu, U19 Şampiyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası Büyük Kadınlar Şampiyonu, Derviş Mişon Kupası Büyük Kadınlar Şampiyonu, Hentbol Süperlig Kadınlar İkinciliği, Üniversiteler Kadın Şampiyonluğu, Süper Lig Kadınlar En Centilmen Takım ödüllerinin sahibi oldu.

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen maçlarda üstün başarı gösteren UKÜ’lü sporcularda ise En İyi Performans Gösteren Oyuncu Petek Koç ve Nazlı Varan, U 17 En İyi Pivot Nazlı Varan, U 17 En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç, U 19 En İyi Sol Kanat Sinem Kılıç, U 19 En İyi Sağ Kanat Gülem Atay, U 19 En İyi Orta Oyun Kurucu Petek Koç, U 19 En İyi Sol Oyun Kurucu Sonuç Koç, Süper Lig En İyi Pivot Ajda Mutlu ile Süper Lig En İyi Sağ Kanat Sevilay Seçmen oldu.