İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi

Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan ve büyük bir coşkunun yaşandığı üçüncülük ve final maçları sonunda kızlarda Atatürk İlkokulu, erkeklerde ise Dikmen İlkokulu şampiyon oldular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol birinciliğinde erkeklerde Dikmen İlkokulu kızlarda ise Atatürk İlkokulu şampiyon oldular. Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan ve büyük bir coşkunun yaşandığı üçüncülük ve final maçları sonunda sıralamalar belirlendi. Erkeklerde Dikmen İlkokulu, Şht Tuncer İlkokulunu mağlup ederek şampiyon oldu. Kızlarda Atatürk İlkokulu, 9 Eylül İlkokulunu mağlup ederek şampiyon oldu. İlkokullar arası hentbol birinciliğinde erkekler sıralaması şöyle oluştu: Dikmen İlkokulu Şht Tuncer İlkokulu Atatürk İlkokulu Levent İlkokulu İlkokullar arası hentbol birinciliğinde kızlar sıralaması şöyle oluştu: Atatürk İlkokulu 9 Eylül İlkokulu Ağırdağ Dağyolu İlkokulu Şht Tuncer İlkokulu