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Hentbolun şampiyonları Oğuz Veli ve YDK

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Hentbolun şampiyonları Oğuz Veli ve YDK
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İsa TABAK

2017-2018 Eğitim-ÖğretimYılı ortaokullar Hentbol Yıldız Kız-Erkek üçüncülük ve final maçları tamamlandı.

Kızlarda Oğuz Veli Ortaokulu, erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji (YDK), Demokrasi Ortaokulu takımlarını mağlup ederek, şampiyon oldular.

Kızlarda şampiyon Oğuz Veli Ortaokulu olurken, Demokrasi Ortaokulu ikinci, Bayraktar Ortaokulu üçüncü, Atleks Sanverler Ortaokulu ise dördüncü oldu. Erkeklerde Yakın Doğu Koleji şampiyon olurken, Demokrasi Ortaokulu ikinci, Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü üçüncü ve Bayraktar Türk Maarif Koleji ise dördüncü oldu.

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