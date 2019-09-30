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Hentbolun nabzı Girne’de iki atacak

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Erkeklerde YDÜ'nün Kızlarda ise UKÜ'nün lider olduğu Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde Girne’de iki maç oynanacak

Hentbolun nabzı Girne’de iki atacak
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Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Hentbol Liglerinde mücadele bugün devam edecek.

Kızlarda Şahlanspor, YDÜ kızlarını, erkeklerde ise Esentepe Belediyesi Salon Sporları takımı YDÜ’yü konuk edecek.

Erkekler liginde iki maçı geride bırakan YDÜ kayıpsız lider durumda bulunuyor. İlk maçını kazanan Esentepe Belediyesi Salon Sporları erkekleri ise ikinci sırada. Kızlar Liginde ise ikide iki yapan UKÜ gençleri lider durumda bulunurken, ikinci sırada ise ilk maçında galip gelen Esentepe Efsane Yetenek Avcıları kızları var.

PROGRAM ŞÖYLE:

1 Ekim Salı

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18:00: Şahlanspor – YDÜ (U20 kızlar)

Saat 19:45: Esentepe Belediyesi S.S.-YDÜ  (U20 erkekler)

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