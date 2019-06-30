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Hentbolun marka ismi Mutlu

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Hentbol Federasyonu 2018-2019 ödül töreninde Ajda Mutlu ve Emre Mutlu kardeşler de yer aldılar. Ajda Mutlu, 2018-2019 Büyük Kadınlar Hentbol Süper Ligi En İyi Pivot Ödülünü alırken, Emre Mutlu ise Gol Kralı ödülünü aldı. Ajda Mutlu ödülünü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan aldı

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Hentbolun marka ismi Mutlu
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Hentbol Federasyonu 2018-2019 ödül töreni geçtiğimiz akşam gerçekleştirilirken, başarılı olan kulüpler ve hentbolcular ödüllendirildiler.

Ödül alanlar arasında Ajda Mutlu ve Emre Mutlu kardeşler de yer aldılar. Ajda Mutlu, 2018-2019 Büyük Kadınlar Hentbol Süper Ligi En İyi Pivot Ödülünü alırken, Emre Mutlu ise Gol Kralı ödülünü aldı. Ajda Mutlu ödülünü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan aldı.

Orta oyun kurucu olarak -7 yıldır hentbol oynayan 14 Şubat 2000 doğumlu Emre Mutlu, Esentepe Hentbol takımı kaptanlığını da yapıyor. Emre Mutlu 2. kez gol kralı olmanın gururunu yaşadı.

Komple sporcu olan Freestyler eğitmeni, özel eğitim öğretmeni ve eski milli basketbolcu olan, hentbol milli takım sporcusu Ajda Mutlu ise daha önce 3 kez gol kraliçesi olurken, 2 kez de en iyi pivot ödülünü aldı.

Hep kendimle yarıştım

Ajda Mutlu ödülünü aldıktan sonra ise şu açıklamayı yaptı:

“Ben hep kendimle yarıştım, başka kimse ile değil. Her yıl daha da iyi olmak için çabaladım. Hentboldaki 12. senem ve bu senelerime bir yeni ödülü daha eklemek harika bir duygu oldu. 
Üzerimde emeği geçen hocalarıma ve beni ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Bu ödül annem ve babama armağan ediyorum.”

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