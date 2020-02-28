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Hentbolun kralı YDK

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Hentbolun kralı YDK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen liseler arası hentbol birinciliği tamamlanırken, genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji (YDK) şampiyon oldu.

Basketbol erkekler birinciliğinde Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan üçüncülük maçında Anafartalar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesini 31-29 mağlup ederek üçüncü olurken, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi dördüncü oldu.

UKÜ Spor Salonunda oynanan final maçında Lefkoşa Türk Lisesini 37-23 mağlup eden Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu. Lefkoşa Türk Lisesi ise ikinciliği elde etti.

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