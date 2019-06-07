Hentbolun kralı Gençlik Gücü

Hentbol Erkekler Süper Ligindeki ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşan Gençlik Gücü takımı, final serisi ikinci maçında UKÜ karşısında 31-17 galip gelerek seride durumu 2-0 yaptı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Ligde üçüncülüğü ise geçen yılın şampiyonu DAÜ’yü 36-33 mağlup eden Yükseliş elde etti.

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde sezonun şampiyonu Gençlik Gücü oldu. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi final serisinde Atatürk Spor Salonu’nda Gençlik Gücü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları karşı karşıya geldi. İlk kaçı kazanan GG, ikinci maça 1-0’lık üstünlükle çıktı. Rakibi karşısında baştan sona skor üstünlüğünü elinde bulunduran GG ilk devreyi 15-8 önde kapattı. İkinci devreye de iyi başlayan ve üstünlüğü maç sonuna kadar taşımayı başaran GG mücadeleyi 31-17 kazanıp seride durumu 2-0 yaparak şampiyonluğunu elde etti. Final serisi ikinci maçında en skorer oyuncu 9 sayı atan şampiyon Gençlik Gücü’nden Özden oldu. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde final serisi ikinci maçından önce oynanan üçüncülük mücadelesini geçen sezonun şampiyonu DAÜ’yü 36-33 mağlup eden Yükseliş kazandı. Hentbol Erkekler Süper Ligindeki ikinci sezonunda lig şampiyonluğunu elde eden Gençlik Gücü’ne ve ikinci UKÜ takımına maçtan sonra düzenlenen törende şampiyonluk kupası ve ödülleri verildi. Ödülleri Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan takdim etti.