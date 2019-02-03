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Hentbolda YDÜ ve UKÜ galip

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Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Liglerinde Şubat ayı ilk maçları oynanırken, erkeklerde YDÜ, kadınlarda UKÜ galip geldiler

Hentbolda YDÜ ve UKÜ galip
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Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize ettiği “Yaşama Sporla Bağlan” Hentbol U17 Liglerine dün akşam oynanan iki maç ile devam edildi. Şubat ayının ilk maçları niteliğindeki karşılaşmalarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kadınları CIU Arena’da, erkekleri ise RA25 Spor Salonu’nda kozlarını paylaştılar.

“Yaşama Sporla Bağlan” Hentbol U17 Liglerindeki UKÜ-YDÜ eşleşmesinin kadınlar galibi UKÜ 32-24, erkekler rakibi YDÜ ise 32-22’lik skorla kazandı. “Yaşama Sporla Bağlan” Hentbol U17 Kadınlar Ligindeki mücadelenin galibi UKÜ maçta çok zorlanmadı. İlk devreyi 19-9 önde kapatan UKÜ kadınları skor üstünlüğünü hiç kaybetmedi. Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 9’ar sayı ile UKÜ’den Petek Koç ve YDÜ’den Nisa Nur Bez oldu.

Erkeklerde zirve YDÜ’nün

“Yaşama Sporla Bağlan” Hentbol U17 Erkekler Liginde RA25’te karşı karşıya gelen YDÜ ile UKÜ mücadelesinin özellikle ilk devresi başa baş çekişmeye sahne oldu.

Maçın başında UKÜ takımı sayı avantajı yakalarken YDÜ geri dönüş yaptı ve skor üstünlüğünü eline geçirdi. İlk devresi 14-10 YDÜ üstünlüğünde tamamlanan maçı ev sahibi takımı 32-22 galip bitirdi ve bu galibiyetle erkekler liginin yeni lideri oldu. Mücadelenin en skorer oyuncuları 7’şer sayı ile YDÜ’den Cemil Kanat, UKÜ’den Koray Tümsoy oldu.

MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

4 Şubat Pazartesi

Saat 18.00: YDÜ-UKÜ (U17 Kadınlar) Necati Taşkın S.S.

Saat 19.30: Serdarlı Bld.-YDÜ (U17 Erkekler) Necati Taşkın S.S.

PUAN DURUMLARI

U17 KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             AV

1.ŞAHLAN           4             3             1             0             116         86           7             30

2.UKÜ                  3             2             1             0             86           68           5             18

3.DİGEM             4             1             0             3             82           107         2             -25

4.YDÜ                   3             0             0             3             61           84           0             -23

U17 ERKEKLER LİGİ

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             AV

1.YDÜ                   3             3             0             0             105         61           6             44

2.YÜKSELİŞ         4             2             1             1             120         89           5             31

3.UKÜ                  3             1             1             1             72           66           3             6

4.SERDARLI        2             1             0             1             49           41           2             8

5.MGA                 4             0             0             4             37           126         0             -89

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