Hentbolda uluslararası organizasyon

Hentbol Federasyonu, Intermania World Cup benzeri olacakuluslararası “Famagusta Cup”turnuvası öncesinde ülkemize gelen Asya Hentbol Federasyonu ve İtalyan hentbol yetkilileriyle basın toplantısı düzenledi. Turnuva için 320 sporcu adaya gelecek

KKTC Hentbol Federasyonu Ağustos ayında uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2019 yılı yaz ayında İtalya’nın Terramo kentinde düzenlenen hentbol turnuvasına katılan hentbol kafilemiz orada kurduğu ikili ilişkiler kapsamında benzer bir organizeyi ülkemize taşıyor. KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, İtalya’da 48 yıldır düzenlenen ve onlarca takım, yüzlerce sporcunun katılımı ile gerçekleşen Intermania World Cup’un düzenleyicisi ve Organizasyon Başkanı PierLuigiMontauti’yı önce ülkemize davet ederek geçtiğimiz aylarda misafir etmişti. Şimdi de Intermania World Cup benzeri bir turnuvayı ülkemizde düzenlemeyi planlayan Hentbol Federasyonu bu turnuvanın tanıtımını düzenlediği toplantı ile yaptı.

Avrupa Hentbol Federasyonu’ndan sonra dünyada en çok üyeye sahip Asya Hentbol Federasyonu’nun Genel Sekreteri ve ayni zamanda Pakistan Hentbol Federasyonu Başkanı MuhammadShafiq’in de aralarında bulduğu konuklar; Terramo Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Spor Encümeni AntonioFilipponi, Terramo Üniversitesi Spordan Sorumlu Rektör Yardımcısı LuigiMastrangelo, Teramo Belediyesi Meclis Üyesi GraziellaCordone ve Intermania World Cup Organizasyon Başkanı PierLuigiMontauti KTSYD Merkezi’nde basın önüne çıktılar.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan’ın da katıldığı KTSYD Merkezi’ndeki basın toplantısında turnuvanın tanıtımı için hazırlanan videolar gösterildi.

Konuklara ülkemiz tarihçesi yanında doğal güzellikleri ve hentbolu tanıtan federasyon Ağustos’daki turnuva hakkında da bilgi verdi.

Hentbol Federasyonu Intermania World Cup organizasyonunun desteği ile ülkemizde 19-23 Ağustos’da dev bir organize yapmaya hazırlanıyor. Turnuva öncesi ülkemize gelen misafirlerin de birer konuşma yaptığı dünkü basın toplantısında, sporun birleştirici yönü yanında dostluk ve barış vurgusuna değinildi.

Intermania World Cup Organizasyon Başkanı PierLuigiMontauti sonuna kadar Kuzey Kıbrıs’ın yanında olduklarını söylerken, Asya Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri ve Pakistan Hentbol Federasyonu Başkanı MuhammadShafiq ise Kuzey Kıbrıs hentbolcularının yanında olduğu söyleyerek hentbolcularımızı Pakistan’a davet etti.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan 19-23 Ağustos’da “Famagusta Cup” ismi ile düzenlenecek turnuva için birçok ülkeden 320 sporcunun ülkemize gelmesini beklediğini söyledi. Toplantı sonunda Bahadır Ayhan, konuklara plaket takdim etti.