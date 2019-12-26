Hentbolda UKÜ-Esentepe finali

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U19 Kadınlar Ligi play-off serisi ikinci maçları tamamlanırken finalin adı UKÜ-Esentepe oldu

Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize ettiği 19 Yaş Altı Kadınlar Liginde sıra finallere gelindi.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U19 Kadınlar Ligi play-off maçları önceki akşam tamamlanırken finalistler belli oldu. İki gün önce rakibi Şahlanspor’u mağlup ederek play-offtan 2-0’lık üstünlükle finale yükselen Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (U19) kadınlarının finaldeki rakibi Esentepe Efsane Yetenek Avcıları oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan U19 Kadınlar Ligi play-off maçına Yakın Doğu - Esentepe maçına Yakın Doğu kızları daha iyi başladı. İlk devreyi 20-17 önde kapatan YDÜ U19 kızları maçın ikinci devresinin ilk bölümünden sonra bu üstünlüğü koruyamadı. Esentepe Efsane kızları maçın son bölümünde aradaki farkı kapatarak skor üstünlüğünü eline geçirip maçı kazanmayı başardı. Mücadelede YDÜ U19 takımının en skorer oyuncusu 14 sayı atan Büşra Yıldız olurken, Esentepe EYA U19 takımının en çok sayı atan ismi Fadouha Mhadhbi 15 sayı ile maçı bitirdi. Play-off ilk maçını 37-27 kazanan Esentepe Efsane Yetenek Avcıları U19 kızları ikinci maçta da 37-24 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U19 finali 2 maç üzerinden oynanacak ve bu 2 maç sonunda şampiyon belirlenecek. Finalde oynanacak iki maç sonunda durum 1-1 olması durumunda sayı averajı şampiyonu belli edecek. Final ilk maçı 28 Aralık Cumartesi saat 19.00’da Girne’de ikinci maçı 4 Ocak 2020 Cumartesi CIU Arena’da oynanacak.