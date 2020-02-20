Hentbolda üçüncü devre de tamamlanıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig’de Gençlik Gücü ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları rakiplerini mağlup etmeyi başardılar

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Süper Lig müsabakalarında erkeklerde üçüncü devre bitiyor.

Erkekler Süper Lig’de oynanan maçlarda Gençlik Gücü ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları rakiplerini mağlup etmeyi başardılar.Mağusa’da MGA takımına konuk olan UKÜ erkekleri rahat bir galibiyet aldılar. İlk devresi 20-10 UKÜ üstünlüğünde biten maçı 40-20 kazanan yine UKÜ oldu. Mücadelede UKÜ’den 7 sayı ile Muhammed en skorer oyuncu oldu.

Erkekler Süper Lig lideri Gençlik Gücü, Atatürk Spor Salonu’nda Yükseliş’i konuk etti. Maçta GG, Yükseliş karşısında ilk devreyi 19-12 üstün kapattı. 5 oyuncusunun sayıları ile galibiyete uzanan GG maçı 37-24 kazanarak kayıpsız yoluna devam etti. Maçta Yükseliş’ten Faik 6 sayı ile oynarken, GG’den Ahmet Altan 10 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Süper Ligi’nde üçüncü devre 25 Şubat ve 29 Şubat’ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Program ve puan durumu şöyle:

25 Şubat Salı

19.45: UKÜ-GG (CIU Arena)

29 Şubat Cumartesi

18.45: YDÜ-MGA (RA25)

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV.

1.G.G. 11 11 0 0 415 287 22 128

2.Y.D.Ü. 11 6 0 5 350 325 12 25

3.U.K.Ü. 11 6 0 5 314 292 12 22

4.M.G.A. 11 3 0 8 293 394 6 -101

5.YÜKSELİŞ 12 2 0 10 297 371 4 -74