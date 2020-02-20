banner255
banner69
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
22 0
20 0
 
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
63 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
554 0
Yollara lastik dayanmıyor
Yollara lastik dayanmıyor
23 0
APOEL’in başı şike ile dertte
APOEL’in başı şike ile dertte
111 0
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
557 0
banner374

Hentbolda üçüncü devre de tamamlanıyor

banner27

Hentbol Erkekler Süper Lig’de Gençlik Gücü ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları rakiplerini mağlup etmeyi başardılar

Hentbolda üçüncü devre de tamamlanıyor

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Süper Lig müsabakalarında erkeklerde üçüncü devre bitiyor.

Erkekler Süper Lig’de oynanan maçlarda Gençlik Gücü ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları rakiplerini mağlup etmeyi başardılar.Mağusa’da MGA takımına konuk olan UKÜ erkekleri rahat bir galibiyet aldılar. İlk devresi 20-10 UKÜ üstünlüğünde biten maçı 40-20 kazanan yine UKÜ oldu. Mücadelede UKÜ’den 7 sayı ile Muhammed en skorer oyuncu oldu.

Erkekler Süper Lig lideri Gençlik Gücü, Atatürk Spor Salonu’nda Yükseliş’i konuk etti. Maçta GG, Yükseliş karşısında ilk devreyi 19-12 üstün kapattı. 5 oyuncusunun sayıları ile galibiyete uzanan GG maçı 37-24 kazanarak kayıpsız yoluna devam etti. Maçta Yükseliş’ten Faik 6 sayı ile oynarken, GG’den Ahmet Altan 10 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Süper Ligi’nde üçüncü devre 25 Şubat ve 29 Şubat’ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Program ve puan durumu şöyle:

25 Şubat Salı

19.45: UKÜ-GG (CIU Arena)

29 Şubat Cumartesi

18.45: YDÜ-MGA (RA25)

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR            O         G         B         M        A         Y         P         AV.    

1.G.G.             11        11        0          0          415      287      22        128

2.Y.D.Ü.         11        6          0          5          350      325      12        25

3.U.K.Ü.         11        6          0          5          314      292      12        22

4.M.G.A.        11        3          0          8          293      394      6          -101

5.YÜKSELİŞ 12        2          0          10        297      371      4          -74

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.