Hentbolda tarihi cezalar

Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile Esentepe Belediyesi arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sonrasında her iki takıma ağır cezalar verdi

Hentbol Federasyonu, Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile Esentepe Belediyesi arasında oynanan Hentbol Yıldız Erkekler mücadelesinin bitimine iki dakika kala yaşanan olaylar ve sonrasında tatil edilen maçla ilgili kararlar açıklandı. Ceza Kurulu'nun aldığı kararlar: Esentepe Belediyesi'ne Yıldız Erkekler Liginde 6 puanının silinmesi cezası Yakın Doğu Üniversitesi'ne Yıldız Erkekler Liginde 6 puanının silinmesi cezası Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Gültekin Gülman’a 18 ay yarışmalardan men Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Ömer Bozkurt’a 18 ay yarışmalardan men Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Mert Göksu’ya 9 ay yarışmalardan men Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Berkem Darbaz’a 9 ay yarışmalardan men Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Batuhan Yıldırım’a 9 ay yarışmalardan men Esentepe Belediyesi sporcusu Fatih Karal’a 9 ay yarışmalardan men Esentepe Belediyesi sporcusu Şahin Erdoğan’a 9 ay yarışmalardan men Esentepe Belediyesi sporcusu Osman Erdoğan’a 12 ay yarışmalardan men Esentepe Belediyesi Şükrü Erdoğan’a 13.5 ay (405 gün) yarışmalardan men Esentepe Belediyesi Egecan Açıkportal’a 13.5 ay (405 gün) yarışmalardan men