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Hentbolda tarihi cezalar

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Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile Esentepe Belediyesi arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sonrasında her iki takıma ağır cezalar verdi

Hentbolda tarihi cezalar
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Hentbol Federasyonu, Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun Yakın Doğu Üniversitesi ile Esentepe Belediyesi arasında oynanan Hentbol Yıldız Erkekler mücadelesinin bitimine iki dakika kala yaşanan olaylar ve sonrasında tatil edilen maçla ilgili kararlar açıklandı.

Ceza Kurulu'nun aldığı kararlar:

Esentepe Belediyesi'ne Yıldız Erkekler Liginde 6 puanının silinmesi cezası

Yakın Doğu Üniversitesi'ne Yıldız Erkekler Liginde 6 puanının silinmesi cezası

Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Gültekin Gülman’a 18 ay yarışmalardan men Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Ömer Bozkurt’a 18 ay yarışmalardan men

Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Mert Göksu’ya 9 ay yarışmalardan men

Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Berkem Darbaz’a 9 ay yarışmalardan men

Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Batuhan Yıldırım’a 9 ay yarışmalardan men

Esentepe Belediyesi sporcusu Fatih Karal’a 9 ay yarışmalardan men

Esentepe Belediyesi sporcusu Şahin Erdoğan’a 9 ay yarışmalardan men

Esentepe Belediyesi sporcusu Osman Erdoğan’a 12 ay yarışmalardan men

Esentepe Belediyesi Şükrü Erdoğan’a 13.5 ay (405 gün) yarışmalardan men

Esentepe Belediyesi Egecan Açıkportal’a 13.5 ay (405 gün) yarışmalardan men

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