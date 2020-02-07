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Hentbolda süper heyecan

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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 3. devre başları başlarken, UKÜ-YDÜ maçı nefes keserken haftanın en çekişmeli maçında UKÜ, YDÜ’yü 2 sayı farkla mağlup etti

Hentbolda süper heyecan

Hentbol Federasyonu tarafından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize edilen Erkekler Süper Ligi’nde üçüncü devrenin ilk 4 maçı geride kaldı.

Lig lideri ve son şampiyon Gençlik Gücü üçüncü devre ilk maçında MGA’yı 44-22 mağlup ederken, YDÜ de Yükseliş’i 33-28 ile geçmişti. Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) üçüncü devre ilk maçında Yükseliş’i 36-34 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetine imza atarken Yükseliş tek galibiyette kaldı. Erkekler Süper Ligi’nde dün akşam oynanan maçta ise ev sahibi UKÜ 2 sayı farkla YDÜ’yü mağlup etmeyi başardı.

Maç programı şöyle:

12 Şubat Çarşamba

Saat 18.30: Yükseliş-UKÜ (Atatürk Spor Salonu)

15 Şubat Cuma

Saat 18.45: YDÜ-GG (RA 25)

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