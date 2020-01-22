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Hentbolda, Spor Dairesi gündemli olağanüstü toplantı

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Hentbol Federasyonu, Spor Dairesiyle yaşadığı problemleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve eylem planlamasını yapmak için olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

Hentbolda, Spor Dairesi gündemli olağanüstü toplantı

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan kulüpleri olağanüstü genel kurul toplantısına çağırdı.

Tüm üye kulüplere yazı gönderen federasyon başkanı, yaptığı bildirimde “Tüzüğün 19. maddesi 2. bendinin bize verdiği yetkiyle üyelerimizi olağanüstü toplantıya davet ediyoruz” ifadelerini kullanırken, toplantının 27 Ocak Pazartesi akşamı saat 18.30’da federasyon lokalinde olacağını açıkladı.

Başkan Bahadır Ayhan kulüplere gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hentbol Federasyonu yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar anlamlı ve büyük projelere imza atmaya çalıştık. Ve bu doğrultuda çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Ancak bizler bu çabalar içersinde olurken, Spor Dairesinden herhangi bir destek göremiyoruz.

Gündem:

1.Spor Dairesiyle yaşadığımız problemleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve eylem planlamasını yapmak. Söz konusu tarih, saat ve yerde, temsilcilerin yetki belgeleriyle hazır olmaları hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim.”

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