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Hentbolda sezon tamamlanacak

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Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan kulüp temsilcileri ile telekonferans görüşmesi yaparken, kulüpler hentbol liglerinin oynanıp bitirme konusunda hem fikir oldular

Hentbolda sezon tamamlanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen tüm spor organizasyonlarının ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Bakanlar Kurulu dün, 30 Nisan’a kadar tüm spor organizasyonlarını ertelerken federasyonlara da 30 Nisan’dan sonra takvimlendirme yapmaları çağrısında bulundu.

KKTC Hentbol Federasyonu Bahadır Ayhan dün kulüp temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.Kulüp temsilcilerinin katıldığı telekonferans görüşmesinde, başkan Bahadır Ayhan kulüplerin görüşlerini ve düşüncelerini sordu.

“LİGLER OYNANARAK BİTİRİLSİN”

Hentbol kulüp temsilcileri şu anda bir takvim belirleyemediklerini ancak verilen emek olduğunu belirterek virüsün erken temizlenmesi durumunda liglerin oynanmaya devam edilmesi taraftarı. Kulüplerle görüşen Bahadır Ayhan şu şekilde konuştu:

“Federasyon olarak ilk önceliğimiz insan sağlığı ve sporcu sağlığıdır. Kulüplerimiz de bu konuda ayni düşüncede. Ancak kulüplerimiz verilen emeğin de sonuçlanmasını istiyor. Ve ligler de oynanarak bitirilsin düşüncesinde.

Süper Lig kulüplerimizin yabancıları ülkelerine gittiler. Şu anda en büyük sorunumuz, virüs erken biterse Süper Lig’deki kulüplerin yabancı oyuncularının ülkeye ne zaman geleceği ve ne kadar sürede hazırlanacağıdır.”

“TEMMUZ-AĞUSTOS’TA LİGLER OYNANABİLİR”

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, virüsün Haziran ayına kadar temizlenmesi durumunda kulüplerin yaz döneminde de lig müsabakalarına devam etme düşüncesinde olduklarını belirtti.

Ayhan, “Kulüplerimize şu anda ne durumda olduklarını ve düşüncelerini açıkça sorduk. Yabancı oyuncuları konusundaki sıkıntılar yanında, alt yapıdaki çocukların da ailelerinden izin alıp maçlara gelip gelemeyeceklerini düşünüyorlar. Tabii ki her şeyden önce sağlık düşünülecek.

Ancak Virüs Haziran ayına kadar temizlenirse yaz döneminde liglerin başlatılabileceği ihtimalini de paylaştık. Normal takvimimizde 1 Temmuz’da sezon bitiyordu. Ancak şu andaki durumda bu süre uzayacak. Ağustos ayına kadar virüs temizlenmez ise kulüplerle yeniden toplantı yapıp yeni bir karar alacağız. Ancak Haziran ayına kadar virüs temizlenir ise kulüpler yaz döneminde de lig maçlarına oynamaya razı. Biz Haziran’a kadar temizlenir ise, Süper Lig’deki kulüplerin yabancıları adaya geldikten sonra antrenman yapacak zamanlama planlamaya çalışıyoruz.

Şu anki düşüncemiz böyle ancak hepsinden önce önem verdiğimiz insan sağlığı, sporcu sağlığı, ondan sonra spor ve liglerdir.”

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