 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
1 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
3 0
 
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
6 0
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
13 0
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
7 0
Baf'tan beşi bir yerde
Baf'tan beşi bir yerde
53 0
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
14 0
banner82

Hentbolda sezon festivalle kapandı

banner27

Dikmen’de düzenlenen “Hentbol Festivali” dün oynanan final maçları ile son bulurken hentbolda Yaz sezonu çimde kapandı

Hentbolda sezon festivalle kapandı
banner267

Hentbol Federasyonu ile Dikmen Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Dikmen Hentbol Festivali” iki gün sürdü ve şampiyonlar dün belli oldu. Dikmen futbol sahasında gerçekleşen çim hentbolu organizasyonu ile hentbolcular yaz sezonunu resmen kapattı.

Yazın son hentbol organizesi olan “Dikmen Hentbol Festivali”nde 18 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinde sporcular mücadele etti. Plaj turnuvalarından farklı olarak salon hentbolunda olduğu gibi 7’şer sporcu ile Çim Hentbol Festivalinde mücadele eden sporcuların oluşturduğu toplam 12 takım iki gün boyunca keyifli maçlar oynadı.

Dikmen Hentbol Festivalinde U18 kız ve erkekler ile U14 kızlarda yapılan mücadelelerin ardından şampiyon olanlara ve dereceye girenlere ödüllerini organizasyonda görev alan hakemler verdiler.

Dikmen Çim Hentbolu Turnuvası’nda U18 kızlarda şampiyon Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi  (UKÜ) olurken erkekler şampiyonluğunu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) elde etti. U14 kategorisi sadece kızlar arasında oynanırken finalde Şahlanspor’u mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kızları şampiyon oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.