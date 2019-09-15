Hentbolda sezon festivalle kapandı

Dikmen’de düzenlenen “Hentbol Festivali” dün oynanan final maçları ile son bulurken hentbolda Yaz sezonu çimde kapandı

Hentbol Federasyonu ile Dikmen Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Dikmen Hentbol Festivali” iki gün sürdü ve şampiyonlar dün belli oldu. Dikmen futbol sahasında gerçekleşen çim hentbolu organizasyonu ile hentbolcular yaz sezonunu resmen kapattı.

Yazın son hentbol organizesi olan “Dikmen Hentbol Festivali”nde 18 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinde sporcular mücadele etti. Plaj turnuvalarından farklı olarak salon hentbolunda olduğu gibi 7’şer sporcu ile Çim Hentbol Festivalinde mücadele eden sporcuların oluşturduğu toplam 12 takım iki gün boyunca keyifli maçlar oynadı.

Dikmen Hentbol Festivalinde U18 kız ve erkekler ile U14 kızlarda yapılan mücadelelerin ardından şampiyon olanlara ve dereceye girenlere ödüllerini organizasyonda görev alan hakemler verdiler.

Dikmen Çim Hentbolu Turnuvası’nda U18 kızlarda şampiyon Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) olurken erkekler şampiyonluğunu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) elde etti. U14 kategorisi sadece kızlar arasında oynanırken finalde Şahlanspor’u mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kızları şampiyon oldu.