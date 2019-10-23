Hentbolda şampiyonluk günü

KKTC, Türkiye, Kosova ve Özbekistan U18 erkek milli takımları arasında oynanan Hentbol Cumhuriyet Kupasında şampiyon, Türkiye ile Özbekistan arasında bugün oynanacak olan maçta sonra belli olacak

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve ülkemizde ilk kez milli takımlar düzeyinde gerçekleşen 18 yaş altı “Cumhuriyet Kupası”nda şampiyon bugün belli olacak.

Ülkemiz Hentbol U18 Erkek Milli Takımı yanında, Kosova, Türkiye ve Özbekistan U18 Erkek Milli Takımlarının katılımı ile gerçekleşen Cumhuriyet Kupası’nda 4 takım tek devreli lig usulüne göre birbirleri ile mücadele ettiler. Dün akşam YDÜ RA25 Spor Salonu’nda oynanan ikinci gün maçlarında Özbekistan U18 erkekleri, KKTC U18 erkek takımımızı 44-25; Türkiye U18 erkekleri ise Kosova U18 takımını 35-22 ile geçerek kayıpsız olarak son maça çıkıyorlar.

Turnuvanın son gününde YDÜ RA25 Spor Salonu’nda ilk maç KKTC ile Kosova U18 takımları arasında oynanacak. Bu maçın galibi turnuvayı üçüncü bitirecek. Bu maçın ardından oynanacak Türkiye-Özbekistan U18 erkek milli takımları maçının galibi ise şampiyon olacak.

GÜNÜN PROGRAM ŞÖYLE:

RA 25 Spor Salonu

Saat 17.30: KKTC-Kosova (Üçüncülük)

Saat 19.30: Türkiye-Özbekistan (Şampiyonluk)