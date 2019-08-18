Hentbolda plaj heyecanı başladı

Hentbolda sezonun ilk plaj turnuvası Yeniboğaziçi’nde dün başlarken, hentbolcular plajda coştular

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası dün başladı.

Yeniboğaziçi Belediyesi sponsorluğunda ve Pulya Festivali kapsamında düzenlenen sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası büyükler ve gençler kategorisinde yapılıyor. Büyükler kategorisinde para ödülü dağıtılacak olan turnuvada hentbolcular genç erkek, genç kız, büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Dün sabah başlayan turnuvanın ilk gününde toplam 41 maç oynandı. Büyük erkeklerde çift eleme usulü ile devam eden turnuvada diğer kategoriler tek devreli lig usulünde oynanıyor. Grup maçlarından kalan 6 maç ise bugün oynanacak ve ardından play-off maçlarına geçilecek. Yeniboğaziçi plajındaki turnuvanın bugün saat 17.30’da tamamlanması planlanıyor.