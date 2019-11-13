Hentbolda nefes kesen maçlar

Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi müthiş maçlara sahne olurken, kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi, erkeklerde Gençlik Gücü gecenin galipleri oldular

KKTC Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlediği 2019-2020 sezonunda Süper Lig maçları nefes kesiyor.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi’nde haftanın önemli karşılaşmaları önceki akşam CIU Arena’da yapıldı.Kadınlar Süper Ligi’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) rakibi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) olmuştu. İlk devresi 14-9 YDÜ kızlarının üstünlüğünde biten mücadelenin ikinci devresinde UKÜ kızları daha iyi hücumlar ve daha sert savunma yaparak farkı kapattı. Son 4 dakikada UKÜ kızlarının skor üstünlüğünü ele geçirdiği maçta bitime 3 dakika kala YDÜ kızları savunmadaki başarısını, hücumlardan da sayılarla dönerek taçlandırarak rakibini 29-26 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin en skorer oyuncusu 9 sayı ile oynayan YDÜ sporcusu Havva olurken UKÜ takımın en skorer ismi 6 sayı ile oynayan Ajda Mutlu idi.

Gecenin ikinci maçı Erkekler Süper Ligi’nde oynandı. Son şampiyon Gençlik Gücü, UKÜ’ye konuk oldu. Maçın başında 5 sayılık farkı bulan GG erkekleri daha sonra UKÜ’nün direnci ile karşılaştı. Maçtan kopmayan UKÜ erkekleri ilk devreyi 12-11 üstün tamamladı. İkinci devrede de başabaş mücadelenin izlendiği, heyecanı ve temposu yüksek maçta zaman zaman tansiyon da yükseldi. Son bölümde skor üstünlüğünü elde eden GG takımı rakibini 28-23 mağlup ederek kayıpsız yoluna devam etti.

Maçta en skorer oyuncular GG’den 6’şar sayı ile oynayan Zeeb ve Samet olurken UKÜ’nün en skorer oyuncuları 5’er sayı ile oynayan, Oğuz Alp, Berkman ve Harun oldu.

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Y.D.Ü. 3 2 1 0 87 77 5 10

2.D.A.Ü. 3 1 1 1 83 93 3 -10

3.U.K.Ü. 2 1 0 1 65 57 2 8

4.ESENTEPE E.Y.A. 2 0 0 2 49 57 0 -8

Erkekler Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.G.G. 4 4 0 0 138 95 8 43

2.U.K.Ü. 4 2 0 2 107 103 4 4

3.M.G.A. 3 2 0 1 75 88 4 -13

4.Y.D.Ü. 3 1 0 2 83 90 2 -7

5.YÜKSELİŞ 4 0 0 4 89 116 0 -27