banner255
banner69
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
14 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
19 0
 
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
24 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
199 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
143 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
36 0
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
20 0
banner82

Hentbolda mücadele Derviş Mişon için

banner27

Hentbolda merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen büyükler hentbol turnuvası dün akşam (25 Kasım Pazartesi) başladı

Hentbolda mücadele Derviş Mişon için

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen büyükler Derviş Mişon Anı Turnuvası dün akşam (25 Kasım Pazartesi) oynanan tek maçla başladı. Merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen turnuvanın açılış maçı MGA-Yükseliş büyük erkekler ön eleme mücadelesi idi. Derviş Mişon anısına saygı duruşu ile başlayan turnuvada MGA ve Yükseliş erkekleri başabaş mücadele sergilediler.

CIU Arena’daki mücadelenin ilk devresi 14-12 Yükseliş üstünlüğünde biterken maçın son anına kadar çekişme devam etti. Yükseliş’ten 9 sayı ile oynayan Mehmet Kocaman, MGA’dan ise 11 sayı ile oynayan Ömer Oklu maçın en skorer isimleri olurken karşılaşmayı 30-29’luk skorla kazanan Yükseliş adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

DERVİŞ MİŞON KUPASI MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN - 26 KASIM SALI

Kadınlar (CIU Arena)

Saat 18.00: UKÜ-Esentepe E.Y.A.

Saat 19.45: YDÜ-DAÜ

YARIN – 27 KASIM ÇARŞAMBA

Erkekler (CIU Arena)

Saat 18.00: UKÜ-YDÜ

Saat 19.45: GG-Yükseliş

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.