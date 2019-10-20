Hentbolda milli heyecan

Hentbolda KKTC, Kosova, Özbekistan ve Türkiye U18 milli takımlarının yer alacağı Cumhuriyet Kupası bu akşam başlıyor

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen ve ülkemizde yıllar sonra ilk kez gerçekleşecek hentbolda uluslar arası düzeydeki Cumhuriyet Kupası’nda ilk maç bugün saat 18.00’de KKTC – Türkiye, ikinci maç ise saat 20.00’da Kosova-Özbekistan arasında oynanacak. Maçlar BRT 2’den naklen yayınlanacak

Hentbolda bugün Cumhuriyet Kupası maçları başlıyor. Hentbolda uzun yıllar sonra ülkemizde ilk kez gerçekleşecek uluslar arası düzeydeki turnuvada 18 yaş altı milli takımımız yer alacak. KKTC U18 Erkek Milli Takımı kupada Türkiye, Kosova ve Özbekistan ile mücadele edecek. Ömer Bozkurt, Ahmet Behlül antrenör ikilisinin çalıştırdığı takımımızda Yunus Emre Bülüt (MGA), Lilian Ciubecia Kanarya (Serdarlı), Kaan Oytun, Cemil Kanat, Tuğberk Soyer, Berkem Darbaz, Adil Nufal, Muammer Yağcıoğlu, Cemil Topal, Ali Arda Pampuroğulları, Batuhan Yıldırım, Doğuhan Yıldırım, Özgür Kaya (YDÜ), Mehmet Kocaman, Eser Aktaş (Yükseliş), Abdullah Kırar, Ergin Aday, Beytullah Dal (UKÜ) sporcu olarak yer alıyorlar.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak diğer maçlar ise 23 Ekim Çarşamba ve 25 Ekim Cuma akşamları YDÜ RA25 Spor Salonu’nda yer alacak. Tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek Cumhuriyet Kupası’nda U18 milli takımlarından en fazla puanı toplayan turnuva sonunda şampiyonluğu ilan edecek.