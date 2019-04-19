Hentbolda kupa kuraları çekildi

Hentbol Federasyonu “2019 Federasyon Kupası” kura çekimi, 6 erkek ve 3 kadın takım arasında yapıldı

Hentbol Federasyonu “2019 Federasyon Kupası” kura çekimi gerçekleştirildi. 2018 – 2019 Hentbol sezonunda KTHF Kupasında oynayacak olan 6 erkek ve 3 kadın takım arasında yapılan kura çekimi Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşti.

Erkeklerde UKÜ ve DAÜ’nün tur atladığı kura çekiminde, kadınlarda ise YDÜ eleme oynamayacak takım oldu.

Kura çekimi sonunda oluşan Hentbol Federasyon Kupası fikstürü şöyle::

K.T.H.F. KUPASI ERKEKLER ÖN ELEME

27 Nisan Cumartesi

RA 25 Spor Salonu

Saat 18.00: GG-MGA

Saat 19.45: YDÜ-Yükseliş

K.T.H.F. KUPASI ERKEKLER YARI FİNAL

29 Nisan Pazartesi

Necati Taşkın İ.İ.Spor Salonu

Saat 18.00: DAÜ-(GG-MGA galibi)

Saat 19.45: UKÜ-(YDÜ-Yükseliş galibi)

K.T.H.F. KUPASI KADINLAR YARI FİNAL

30 Nisan Salı

Girne Ertuğrul Apakan S.S.

Saat 18.30: UKÜ-DAÜ

K.T.H.F. KUPASI FİNAL

2 Mayıs Perşembe

Necati Taşkın İ.O.Spor Salonu

Saat 18.00: YDÜ-(UKÜ-DAÜ galibi) Kadınlar finali

Saat 19.45: (Yarı final galipleri) Erkekler finali