Hentbolda kupa kuraları çekildi

Hentbol Federasyonu “2019 Federasyon Kupası” kura çekimi gerçekleştirildi. 2018 – 2019 Hentbol sezonunda KTHF Kupasında oynayacak olan 6 erkek ve 3 kadın takım arasında yapılan kura çekimi Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşti.
Erkeklerde UKÜ ve DAÜ’nün tur atladığı kura çekiminde, kadınlarda ise YDÜ eleme oynamayacak takım oldu.
Kura çekimi sonunda oluşan Hentbol Federasyon Kupası fikstürü şöyle::
K.T.H.F. KUPASI ERKEKLER ÖN ELEME
27 Nisan Cumartesi
RA 25 Spor Salonu
Saat 18.00: GG-MGA
Saat 19.45: YDÜ-Yükseliş
K.T.H.F. KUPASI ERKEKLER YARI FİNAL
29 Nisan Pazartesi
Necati Taşkın İ.İ.Spor Salonu
Saat 18.00: DAÜ-(GG-MGA galibi)
Saat 19.45: UKÜ-(YDÜ-Yükseliş galibi)
K.T.H.F. KUPASI KADINLAR YARI FİNAL
30 Nisan Salı
Girne Ertuğrul Apakan S.S.
Saat 18.30: UKÜ-DAÜ
K.T.H.F. KUPASI FİNAL
2 Mayıs Perşembe
Necati Taşkın İ.O.Spor Salonu
Saat 18.00: YDÜ-(UKÜ-DAÜ galibi) Kadınlar finali
Saat 19.45: (Yarı final galipleri) Erkekler finali