Hentbolda KTSYD Kupası sahibini buluyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Hentbol Kupası’nda kadınlarda ve erkeklerde final maçları bu akşam oynanıyor

Hentbol Federasyonu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin düzenlediği KTSYD Hentbol Kupası’nda final maçları oynanıyor.

UKÜ Arena’da Telsim’in katkılarıyla oynanan KTSYD Hentbol Kupası’nda bu akşamın ilk maçı olan kadınlar finali Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak. Erkeklerde ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü takımları şampiyonluk mücadelesi verecek. BRT 2’den naklen yayınlanacak olan final maçlarına davet edilen Başbakan Tufan Erhürman’ın da salona gelmesi bekleniyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan ülkemizde bulunan yönetim kurulu üyesi ve Kadın Milli Takım Sorumlusu Hakan Gümüşsoy ile MHK Başkanı Barbaros Yılmaz yanında, Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı da final maçlarının özel misafirleri olacak.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN ZİYARET EDİLECEK

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’ın davetlisi olarak ülkemize gelen Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri ve Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek.

Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte yürüttüğü “Tut Elimi Projesi” yanında hentbolun Türkiye ve diğer ülkelere açılımı, sporcuların uluslararası müsabakalarda boy göstermesi yönündeki hedefler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile paylaşılacak. Ayrıca Avrupa Hentbol Federasyonu üyesi Bosna Hersek Hentbol Federasyonu’nun Başkanı ve Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri de Akıncı ve Erhürman ile tanıştırılacak.

FİNAL PROGRAMI

KTSYD Hentbol Kupası’nda final karşılaşmaları bu akşam UKÜ Arena’da oynanacak. Final maçı sonrasında şampiyon ve ikinci olacak takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

18 Ocak Cuma

KTSYD Kupası Büyük Kadın final:

Saat 18.00: UKÜ – YDÜ

KTSYD Kupası Büyük Erkek final:

Saat 19.45: UKÜ – Gençlik Gücü