Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak

Hentbolda kadınlar ve büyük erkekler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda karşı karşıya gelecek. İlk maçlar yarın oynanacak

Hentbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin ortaklaşa düzenlediği hentbol kupasında ilk maçlar yarın oynanıyor.

Geleneksel olarak düzenlenen Hentbol KTSYD Kupası büyük erkek ve kadınlar arasında gerçekleşecek. Haspolat’taki CIU Arena’da gerçekleşecek Hentbol KTSYD Kupası 18 Ocak’ta oynanacak final maçları ile tamamlanacak.

Bugün kadınlar maçları ile başlayacak olan turnuvada ilk gün 2 maç oynanacak. Yarın ise erkeklerde tek maç oynanacak. KTSYD Kupası kadınlarda bugün oynanacak maçlarda galip gelenler finale yükselecek. Erkekler yarı final maçları ise Perşembe akşamı oynanacak.

“Avrupa’dan konuklar geliyor”

Geçtiğimiz hafta KTSYD merkez lokalinde yer alan kupa kura çekiminde Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yaptığı konuşmada Spor Yazarları Derneği Kupası için yurt dışından önemli konukların adamıza geleceğini açıklamıştı.

Kupa maçlarını, Dünya hentbolunun söz sahibi olan Avrupa Hentbol Federasyonu’ndan sonraki en büyük kurumu olan Asya Hentbol Federasyonu’ndan konuklar izleyecek.

Maç programı şöyle:

(13 Ocak Pazartesi)

Kadınlar Yarı Final

Saat 18.00: YDÜ-Esentepe Efsane

Saat 19.45: UKÜ-DAÜ

YARIN 14 Ocak Salı

Erkekler Ön Eleme

Saat 19.00: YDÜ-MGA

16 Ocak Perşembe

Erkekler Yarı Final

Saat 18.00: GG- (YDÜ-MGA galibi)

Saat 19.45: UKÜ-Yükseliş

18 Ocak Cumartesi

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