Hentbolda KTSYD Kupası başlıyor

Hentbol Federasyonu, 2018 -2019 Hentbol Sezonu'nda KTSYD Kupası 14 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında oynanacak.
Bu akşam başlayacak KTSYD Kupası maçları öncesinde 2017-2018 sezonunda da final oynayan takımlar seri başı olarak yarı finalde kuraya dahil oldular. Seri başı olan takımlar erkeklerde DAÜ, GG kadınlarda UKÜ ve YDÜ oldular.
Çekilen Fikstür e göre oynanacak maçlar şöyle:
KTSYD Kupası BE Ön Eleme:
14.01.2019 CIU 18:00 UKÜ - YDÜ
14.01.2019 CIU 19:45 MGA - Yükseliş
KTSYD Kupası BE Yarı Finaller
16.01.2019 CIU 18:00 DAÜ - (E1)
16.01.2019 CIU 19:45 GG - (E2)
KTSYD Kupası BK Yarı Finaller
15.01.2019 CIU 18:00 DAÜ - YDÜ
KTSYD Kupası BK Final
18.01.2019 CIU 18:00 UKÜ - (K1)
KTSYD Kupası BE Final
18.01.2019 CIU 19:45 (E3) - (E4)