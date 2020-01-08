Hentbolda gözler KTSYD Kupasında olacak

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası kura çekimi gerçekleştirilirken, eşleşmeler belirlendi

KKTC Hentbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’nin ortaklaşa düzenlediği hentbol kupasında kuralar çekildi ve eşleşmeler belirlendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hentbol KTSYD Kupası’nda büyük erkek ve kadınlar 13 Ocak-18 Ocak tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Hentbol KTSYD Kupası kura çekimi önceki akşam KTSYD Merkez Lokalinde gerçekleşti. Hentbol Federasyonuna üye kulüplerin ve spor yazarlarının katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde ilk sözü alan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan kupaya önem verdiklerini vurguladı.

Gürkan: KTSYD adına düzenlenen turnuvaya büyük önem veriyoruz

KTSYD Başkanı Gürkan, “Sporu yazıyoruz yayımlıyoruz ama sporcular, takımlar, kulüpler olmazsa bizler de olamayız. Ayni şekilde spor yazarları de spor organizasyonlarını kaleme almazsa, yayın yapmazsa yapılan işin de sporun da anlamı olmayacaktır.

Spor Yazarları Derneği olarak sadece hentbolda değil, birçok spor branşına kupa koyuyoruz, düzenlenen turnuvalara ismimizi veriyoruz. Bunlardan biri olan hentbolda da KTSYD adına düzenlenen turnuvaya büyük önem veriyoruz. Takımların elde edecekleri başarılara, sporcuların ve kulüplerin kariyerlerine dokunma adına biz bu kupayı önemsiyoruz. Federasyon, sporcular, hakemler ve turnuvada mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar dilerim” dedi.

Ayhan: “Turnuvayı Avrupa ve Asya’dankonuklar izleyecek”

Kura çekiminde daha sonra söz alan Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yaptığı konuşmada Spor Yazarları Derneği’ne teşekkür ederek bu turnuvanın geleneksel hale geldiğini ve takımların her yıl bu kupayı kazanmak için hırs yapıp önemle hazırlandığına dikkat çekti. Bahadır Ayhan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Turnuvayı her yıl daha güzel icra etmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene turnuvayı izlemesi için Bosna-Hersek Hentbol Federasyonu Başkanını davet etmiştik. Davetimizi kırmayıp bizlerle olmuştu. Türkiye Hentbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, MHK üyeleri de yine gelen konuklar arasında idi. Ayrıca hentbol hakemlerinin kulaklıkla maç yönetmeye başlamaları da KTSYD Kupası ile olmuştu.

Bu yılki KTSYD Hentbol Kupası’na da önemli misafirler davet edildi. Dünyada hentbolun söz sahibi olduğu Avrupa Hentbol Federasyonu’ndan sonraki en büyük kurum Asya Hentbol Federasyonu’dur. Asya federasyonu Avrupa federasyonundan daha fazla üyeye sahiptir. Hentbol Federasyonu olarak bu yılki KTSYD Kupası’na da Avrupa ve Asya’dan misafirler davet ettik ve geleceklerinin müjdesini sizlerle paylaşıyorum.”

CIU Arena’da gerçekleşecek KTSYD Hentbol Kupası’nda kadınlar ve erkekler finalleri 18 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak olup maç programı:

13 Ocak Pazartesi

Kadınlar Yarı Final

Saat 18.00: YDÜ-Esentepe Efsane

Saat 19.45: UKÜ-DAÜ

14 Ocak Salı

Erkekler Ön Eleme

Saat 19.00: YDÜ-MGA

16 Ocak Perşembe

Erkekler Yarı Final

Saat 18.00: GG- (YDÜ-MGA galibi)

Saat 19.45: UKÜ-Yükseliş