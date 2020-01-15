Hentbolda goller final için atılacak

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası erkekler yarı final maçları bugün oynanıyor

Hentbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD)geleneksel olarak ortaklaşa düzenlediği kupa maçları tüm heyecanı ile devam ediyor. Hentbol büyük erkekler ve kadınlar arasında düzenlenen KTSYD Kupası’nda maçlar CIU Arena’da oynanıyor.

Turnuvanın ilk gününde kadınlar maçları oynanmışve UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları finale yükselmişlerdi. İkinci gün maçında ise erkekler ön eleme mücadelesi verildi. YDÜ-MGA mücadelesinde kazanan YDÜ olmuştu.

Hentbol KTSYD Kupasında final maçları 18 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak. Kadınlar ardından erkeklerde de finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maç programı şöyle: 16 OCAK PERŞEMBE

CIU Arena

Saat 18.00: GG-YDÜ

Saat 19.45: UKÜ-Yükseliş