banner255
banner69
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
10 0
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
72 0
 
Dr. Küçük anısına kırdılar
Dr. Küçük anısına kırdılar
20 0
Bubi tuzağı gibi yol
Bubi tuzağı gibi yol
36 0
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
54 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
31 0
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
61 0
banner374

Hentbolda goller final için atılacak

banner27

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası erkekler yarı final maçları bugün oynanıyor

Hentbolda goller final için atılacak

Hentbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD)geleneksel olarak ortaklaşa düzenlediği kupa maçları tüm heyecanı ile devam ediyor. Hentbol büyük erkekler ve kadınlar arasında düzenlenen KTSYD Kupası’nda maçlar CIU Arena’da oynanıyor.

Turnuvanın ilk gününde kadınlar maçları oynanmışve UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları finale yükselmişlerdi. İkinci gün maçında ise erkekler ön eleme mücadelesi verildi. YDÜ-MGA mücadelesinde kazanan YDÜ olmuştu.

Hentbol KTSYD Kupasında final maçları 18 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak. Kadınlar ardından erkeklerde de finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maç programı şöyle: 16 OCAK PERŞEMBE

CIU Arena

Saat 18.00: GG-YDÜ

Saat 19.45: UKÜ-Yükseliş

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.