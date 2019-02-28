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Hentbolda goller Demir için atılacak

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Hentbol Federasyonu DAÜ DİGEM-YDÜ takımları arasındaki Kadınlar Süper Kupa final maçının biletlerini satışa çıkarıyor. Bilet gelirinin tümü lösemi teşhisi konan Yenicami Akademi sporcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak

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Hentbolda goller Demir için atılacak
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Hentbol Federasyonu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde gerçekleştirilecek olan Kadınlar Süper Kupa maçının biletleri bugün satışa çıkarıyor.

DAÜ DİGEM-YDÜ büyük bayan takımları arasında oynanacak olan maçın biletlerinden elde edilecek gelir lösemi teşhisi konan Yenicami Akademi sporcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak. Minik Demir’in ailesinden ve kaymakamlıktan gerekli izni alan Hentbol Federasyonu yönetimi, kaymakamlığın 7 Mart Perşembe günü oynanacak DAÜ DİGEM-YDÜ büyük bayanları Süper Kupa final maçı gelirlerinin bağışlanmasına izin vermesi sonrası biletleri basıma yolladı ve bilet satışına bugün başlayacak.

RA25 Spor Salonu’nda oynanacak Hentbol Kadınlar Süper Kupa final maçının biletleri 10 TL’ye satılacak ve elde edilecek tüm geliri lösemi teşhisi konan Yenicami Akademisi futbolcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için belirlenen banka hesaplarına kesintisiz olarak aktarılacak. Toplam 3 bin adet basılan biletlerin satışına federasyon yetkilileri bugünden itibaren başlayacak ve maç günü de salon kapısından satış işlemine devam edilecek.

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