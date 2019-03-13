Hentbolda GG farklı başladı

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Liginde heyecan başlarken, ilk maçlarda en farklı galibiyeti elde eden Gençlik Gücü averajla liderlik koltuğuna oturdu

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyük Erkekler Liginde heyecan başlarken, ilk hafta maçları oynandı.

MGA-YDÜ, DAÜ-Yükseliş ve UKÜ-GG takımları arasında oynanan ilk maçlarda en farklı galibiyeti Gençlik Gücü elde etti ve ilk hafta averajla liderlik koltuğuna oturdu. CIU Arena’da oynanan UKÜ-GG maçının ilk devresi 16-9 GG üstünlüğünde tamamlandı. Karşılaşmayı 34-25 galip bitiren GG takımında en skorer oyuncu 11 sayı ile Özden Demiralp, 8 sayı ile Selami Giray oldu.

Mağusa Arena’da oynanan sezonun ilk maçında MGA ile YDÜ erkekleri karşı karşıya geldi ve başabaş mücadele izlendi. İlk devreyi 14-11 mağlup kapatan MGA takımı ikinci devre üstünlüğü ele geçirdi. Maçı 29-28 kazanan MGA takımında 8’er sayı kaydeden İbrahim Kahyaoğlu ve Özgün Aydıntaş, 7 sayı atan Hüseyin Selvili ile birlikte takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldular.

Mağusa’daki ikinci maçta ise DAÜ’nün rakibi Yükseliş oldu. İlk devresi 15-15 eşitlikle tamamlanan maçta skor üstünlüğü son bölümde Yükseliş’in eline geçti ve başkent takımı DAÜ deplasmanından 32-28’lik galibiyetle ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu DAÜ’den 8 sayı ile Samet olurken, Yükseliş’in en skorer oyuncuları 7 sayı ile Tuğberk ve 6 sayı kaydeden Arda Kansu oldu. Büyük Erkekler Ligi’nde 2inci hafta maçları 19 Mart ve 21 Mart’ta oynanacak.

U17 Liglerinde final maçları başlıyor

Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Erkekler ve Kadınlar Liglerinde finalin ilk maçları yarın oynanacak. Kazanılmış 2 maç esasına göre oynanacak final serisinde U17 Erkeklerde Yükseliş ile YDÜ, U17 kadınlarda Şahlanspor UKÜ takımları karşılaşacaklar.

Program şöyle:

YARIN (14 Mart Perşembe)

Necati Taşkın İlkokulu S.S.

Saat 18.30: Şahlanspor-UKÜ (U17 Kadınlar)

Saat 20.00: Yükseliş-YDÜ (U17 Erkekle)

BÜYÜK ERKEKLER LİGİ İLK HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.G.G. 1 1 0 0 34 25 2 9

2.YÜKSELİŞ 1 1 0 0 32 28 2 4

3.M.G.A. 1 1 0 0 29 28 2 1

4.Y.D.Ü. 1 0 0 1 28 29 0 -1

5.D.A.Ü. 1 0 0 1 28 32 0 -4

6.U.K.Ü. 1 0 0 1 25 34 0 -9