Hentbolda final akşamı

Hentbolda Spor Yazarları Derneği Kupası erkekler ve kadınlardafinal maçları bu akşam oynanacak

KKTC Hentbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği KTSYD Hentbol Kupası’nda final maçları bu akşam oynanacak.

Hentbol büyük erkekler ve kadınlar arasında düzenlenen KTSYD Kupası’nda CIU Arena’da oynanan maçlarda ilk olarak kadınlar finalistleri belli olmuştu. Kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Esentepe Efsane Yetenek Avcıları kadınları finale yükselmişlerdi. Erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) finale kalmayı başarmışlardı.

FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:

18 Ocak Cumartesi

CIU Arena

Saat 17.00: UKÜ-Esentepe E. (Kadınlar finali)

Saat 19.45: YDÜ-UKÜ (Erkekler finali)