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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Hentbolda, EBSK’ne yönelik radikal kararlar gündemde

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Hentbol Federasyonu, geçtiğimiz akşam Yükseliş ile oynadıkları maçta olaylara neden olduğu için Esentepe Belediyesi Spor Kulübü’ne yönelik radikal kararlar almayı, gündemine aldı

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Hentbolda, EBSK’ne yönelik radikal kararlar gündemde
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Girne’de oynanan Esentepe Belediyesi Salon Sporları-Yükseliş U19 Hentbol Erkekler Ligi maçı, çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti.

Esentepe Belediyesi Spor Kulübü’ne yönelik radikal kararlar almayı, gündemine alan KKTC Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun, olaylara yönelik açıklaması şöyle:

“Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 5.12.2018 tarihinde maçla ilgili raporlarını federasyona ilettiler. Federasyon yönetim kurulu maçla ilgili raporlar ve video görüntülerini inceleyerek karar vermek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

Yine bir olayın içerisinde bulunan Esentepe Belediyesi Spor Kulübü’nün (EBSK) geçmişte de çoğu kez benzer şekilde olaylara dahil olduğu göz önünde bulundurularak, hentbolun geleceği adına radikal kararlar alınmasını elzem olarak değerlendiriyoruz.

Hentbola zarar veren tüm kişi ve kulüplerin, hentbol geçmişleri de değerlendirilerek ayrıca yaptıkları zarar verici hareketler göz önünde bulundurularak, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurlu ve Ceza Kurulu ağırlaştırılmış cezalar vermeyi gündemine alacaktır.

Hentbol oynamak isteyen, yenmenin de yenilmenin de bir onur olduğunu kabul eden, hentbolun güzelliklerini yansıtmak isteyen ve fair play ruhu ile mücadele etmek isteyen tüm kişi ve kuruluşlara hentbol camiasının kapısı her zaman açık kalacaktır. Bu duruma aykırı olduğu kanaatine varılan tüm kişi ve kurumlar hentboldan uzaklaştırılacaktır. Olaylı maçla ilgili ve diğer alınması muhtemel kararlarla ilgili açıklama bugün kamuoyu ile paylaşılacak.”

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