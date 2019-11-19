Hentbolda Derviş Mişon Kupası heyecanı

Hentbol Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyükler statüsünde gerçekleşen Derviş Mişon Kupasının kuraları dün akşam çekildi.
Federasyon lokalinde gerçekleşen kura çekimi sonunda eşleşmeler ve maç programı belli oldu. Büyüklerde erkekler ve kadınlar arasında gerçekleşecek Derviş Mişon Kupası’nda maçlar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ait CIU Arena’da oynanacak.
Merhum milli hentbolcu Derviş Mişon adına düzenlenen ve tüm hentbol camiasının yakın ilgi gösterdiği turnuvada maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak turnuvada ilk maç erkekler ön elemesi olacak. Derviş Mişon Kupası’nda çekilen kura sonucu erkekler ön eleme maçını Yükseliş ile MGA takımları oynayacak. Bu maçın galibi ise yarı finalde GG’nin rakibi olacak.
Derviş Mişon Kupası maç programı şöyle:
ERKEKLER
25 Kasım Pazartesi
CIU Arena, Saat 19.00: Yükseliş-MGA (E1)
27 Kasım Çarşamba
CIU ArenaSaat 18.00: UKÜ-YDÜ (E2), Saat 19.45: GG-E1 galibi (E3)
KADINLAR
26 Kasım Salı
CIU ArenaSaat 18.00: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (K1), Saat 19.45: YDÜ-DAÜ (K2)
FİNALLER
29 Kasım Cuma
CIU ArenaSaat 18.00: Kadınlar finaliSaat 19.45: Erkekler finali