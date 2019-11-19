Hentbolda Derviş Mişon Kupası heyecanı

Hentbolda büyüklerde erkekler ve kadınlar arasında gerçekleşecek olan Derviş Mişon Kupasının kuraları çekildi

Hentbol Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyükler statüsünde gerçekleşen Derviş Mişon Kupasının kuraları dün akşam çekildi.

Federasyon lokalinde gerçekleşen kura çekimi sonunda eşleşmeler ve maç programı belli oldu. Büyüklerde erkekler ve kadınlar arasında gerçekleşecek Derviş Mişon Kupası’nda maçlar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ait CIU Arena’da oynanacak.

Merhum milli hentbolcu Derviş Mişon adına düzenlenen ve tüm hentbol camiasının yakın ilgi gösterdiği turnuvada maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak turnuvada ilk maç erkekler ön elemesi olacak. Derviş Mişon Kupası’nda çekilen kura sonucu erkekler ön eleme maçını Yükseliş ile MGA takımları oynayacak. Bu maçın galibi ise yarı finalde GG’nin rakibi olacak.

Derviş Mişon Kupası maç programı şöyle:

ERKEKLER

25 Kasım Pazartesi

CIU Arena, Saat 19.00: Yükseliş-MGA (E1)

27 Kasım Çarşamba

CIU ArenaSaat 18.00: UKÜ-YDÜ (E2), Saat 19.45: GG-E1 galibi (E3)

KADINLAR

26 Kasım Salı

CIU ArenaSaat 18.00: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (K1), Saat 19.45: YDÜ-DAÜ (K2)

FİNALLER

29 Kasım Cuma

CIU ArenaSaat 18.00: Kadınlar finaliSaat 19.45: Erkekler finali