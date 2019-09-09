Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanacak

Birçok spor dalında oynanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, hentbolda da oynanacak.

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, kadınlarda ve erkeklerde, 2 Ekim'de Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Saat 17:00'de Hentbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, saat 18:45'te ise Hentbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları oynanacak.

Hentbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşacaklar. Hentbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasında ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü karşılaşacaklar.