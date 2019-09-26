Hentbolda çekişmeli maçlar

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde maçlar tüm heyecanıyla devam ederken, çekişmeli maçlar oynanıyor

Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Hentbol Liglerinde ikinci hafta maçları nefes kesti.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Liglerinde ikinci haftanın açılış maçı Girne’de oynanırken, Lefkoşa ve Haspolat’ta oynanan iki maç ile de lige devam edildi.

Esentepe Efsane Yetenek Avcıları-Şahlanspor: 32-29

Haftanın ilk maçında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Şahlanspor kızları karşı karşıya geldiler. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Ligi Kızlar Liginde Esentepe Efsane kızları ilk devreyi mağlup kapattığı maçı galip bitirdi.

Şahlanspor kızları ilk devreyi 13-11 önde kapattığı karşılaşmayı 32-29 kaybetti. Maçın en skorer oyuncusu Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımından 9 sayı atan Kayra Kaya elde etti. Şahlanspor kızlarının en skoreri ise 8 sayı ile oynayan Leyla Halvacı oldu.

DİGEM-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ): 23-28

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Kızlar Ligi’nde haftanın ikinci maçı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynandı. DİGEM ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kızları arasındaki karşılaşmanın ilk devresi 12-11 UKÜ üstünlüğünde bitti.

Bitimine 5 dakika kala 20-20 eşitlikle girilen maçta DİGEM kızlarının oyundan düşmesi ve UKÜ kızlarının da üstün oyunu ile maç 28-23 UKÜ galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede DİGEM’den Beste Kaya 11 sayı, UKÜ’den Gülem Atay 9 sayı ile oynadı.

UKÜ-MGA: 22-22

Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U20 Erkekler Liginde ikinci haftanın ilk maçında Haspolat’ta UKÜ ile MGA karşı karşıya geldi. CIU Arena’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) takımları tam anlamıyla nefes kesti.

İlk devreyi MGA takımı 11-9 üstün tamamlarken ikinci devrede ise UKÜ erkekleri 13-11 üstünlük sağladı. Maçın son 10 saniyesine 22-22’lik eşitlikle girilirken MGA kazandığı 7 metrede sayı bulamadı, direkten dönen topla hızlı hücum geliştiren UKÜ de boş dönünce zevki mücadele berabere bitti.

Karşılaşmada en skorer oyuncu 7 sayı ile oynayan UKÜ’den Doğuş Konaç oldu. MGA’nın en skorer ismi ise 6 sayı ile oynayan Batuhan Talan idi.