Hentbolda büyükler sahaya iniyor

Hentbol Büyükler Ligleri Derviş Mişon Kupası ile başlıyor. Kupanın ilk maçları bu akşam kadınlarda saat 18:00'de DAÜ ile Esentepe arasında oynanacak. Gecenin ikinci maçı ise erkeklerde MGA ile DAÜ arasında oynanacak. Maçlar Atatürk Spor Salonu'da yapılacak.
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