Hentbolda büyükler sahaya iniyor

Hentbol Büyükler Ligleri Derviş Mişon Kupası ile başlıyor. Kupanın ilk maçları bu akşam kadınlarda saat 18:00'de DAÜ ile Esentepe arasında oynanacak. Gecenin ikinci maçı ise erkeklerde MGA ile DAÜ arasında oynanacak. Maçlar Atatürk Spor Salonu'da yapılacak.