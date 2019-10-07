Hentbolda büyükler parkeye iniyor

Hentbol Federasyonu 2019-2020 sezonu Büyükler Ligi başlıyor. Açılış maçında Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları karşılaşacaklar

Hentbolda devam eden U20 Liglerinin ardından Büyükler Ligleri de başlıyor. Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 2019-2020 sezonu lig müsabakalarına bugün Kadınlar Ligi ile devam edilecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Süper Ligi ve Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Liginde 2019-2020 sezonu Girne ve Lefkoşa’da oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon ilk olarak Kadınlar Süper Liginde Girne’de oynanacak maçla açılacak. Sezonun açılış maçında Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları karşılaşacak. Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanan DAÜ kızları ligin iddialı takımlarından Esentepe kızları ile karşı karşıya gelecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Liginde ise sezonun ilk maçı 9 Ekim Çarşamba günü Lefkoşa’da olacak.