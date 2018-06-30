Hentbolcularımız, Alanya'da şampiyon

Hentbol Bayan U 15 Milli Takımımız, Alanya'da düzenlenen 24. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen turnuvada takımımız sıcak havada sık maçlar oynamasına rağmen farklı galibiyetler aldı. Takımımız, Türkiye Süper Lig’inde mücadele eden takımların da yer aldığı turnuvada hem aldıkları galibiyetler hem de centilmenlikleriyle ön plana çıktılar.

Takımımızın dün oynaması gereken maç, Giresun Karması’nın maça çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Takımımız maçtan hükmen 10-0 galip ayrılarak grubunu 8 puanla şampiyon olarak tamamladı.