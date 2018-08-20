Hentbolcular bayramı, plajda kutladı

Hentbol Federasyonu sezonun ilk plaj hentbolu organizasyonunu başarı ile gerçekleştirirken hentbolculara erken bayram yaşattı

Hentbol camiasının merakla beklediği plaj hentbolu turnuvalarının ilki hafta sonu Yeniboğaziçi Plajı’nda gerçekleştirildi. Hentbol Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ilk plaj hentbolu turnuvasında toplam 3 bin TL para ödülü dağıtıldı. Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinden gerçekleşen turnuva hakkında Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan bir basın açıklaması yaptı. Ayhan, göreve geldikten kısa süre sonra organize ettikleri plaj hentbolu turnuvası hakkında yaptığı açıklamada “Sağlıklı bir şekilde organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ve iki gün boyunca bizlere destek veren herkese öncelikle teşekkür etmek isterim.” dedi.

Bahadır Ayhan’ın basın açıklaması şöyle:

“Plaj hentbolu tüm hentbolcuların neredeyse 4 gözle bekledikleri bir organizasyondur. Bir yandan sıcakla mücadele eden sporcular bir yandan da kumda çok önemli efor sarf ediyorlar. Gerek saha sulanması, gerek sporcuların ihtiyaçları, durmadan maçları yöneten ve yazan hakemlerimiz, bizlerle olan basın mensubu arkadaşlarla birlikte bize göre başarılı bir organizasyonu tamamladık. Plaj hentbolu turnuvaları, heyecanı yanında, neşesi ve eğlencesi ile de taraflı tarafsız tüm sporseverlerin beğenisini kazanan ve takım kadrolarındaki sporcu sayısının fazlalığından ötürü de bir o kadar dikkat ve önem isteyen organizasyonlardır. Bir kez daha ilkini başarı ile tamamladığımız plaj hentbolu turnuvasına destek veren herkese teşekkür ederim. Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde düzenlediğimiz sezonun ilk plaj hentbolu turnuvasının ardından ikinci plaj organizasyonumuz 1-2 Eylül tarihlerinde olacak” dedi ve şöyle devam etti.

İkinci turnuva Gönyeli’de

Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan sezonun ikinci plaj hentbolu organizasyonunun Gönyeli’de olacağını vurguladı. Ayhan şu açıklamalarda bulundu:

“Kezban Bürüncük Kolozali anısına düzenlenecek turnuva Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Federasyon ve Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü işbirliğinde düzenlenecek. Gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak sezonun ikinci plaj hentbolu turnuvası Baraj Bölgesi’ndeki Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Tesisleri’nde olacak.”